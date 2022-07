Thiès : Les populations de Ndouffouck, Ngoumsane, Leona vilipendent Augustin Tine et le promoteur du... Les populations de Ndouffouck, Ngoumsane, Leona, keur Thieum Souaré se sont regroupées sur l’axe principal qui mène vers Notto Diobass pour dénoncer les contrats du marché moderne de cette zone.

Elles ont fait face à la presse, pour insister sur les termes de contrat avec le promoteur. Fortement mobilisées, ces dernières ont arboré des brassards rouges pour rappeler au maire de Fandene, Dr Augustin Tine la façon dont il collabore avec le promoteur Abdoulaye Samb.



Elles ont investi la rue avec détermination pour déverser leur colère contre le directeur de cabinet politique du président Macky Sall avant d’exposer les problèmes auxquels elles sont confrontés dans cette zone périphérique.



Pour elles, « le promoteur est un voleur » et Augustin Tine » a signé avec lui une convention à durée indéterminée. Alors qu’il devait lancer l’appel d’offre pour édifier l’opinion », ont – elles dénoncé.



Sur ce, elles sont plus que jamais déterminées pour obtenir gain de cause sur les différents points revendicatifs par rapport à cette convention nébuleuse signée à leur insu et à leur détriment



