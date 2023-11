Thiès : Mme Diariatou Aïdara Camara lance son mouvement MISE et prône le dialogue avec la jeunesse Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2023 à 02:06 | | 0 commentaire(s)|

"On ne doit pas culpabiliser les jeunes", c'est l'avis de Mame Diariatou Aïdara Camara, présidente du Mouvement inclusif pour un Sénégal d'espoir (MISE), qui vient d'être porté sur les fonts baptismaux, dans la cité du rail.



Pour elle, face au phénomène de l'émigration clandestine, les autorités doivent essayer d'appréhender d'autres solutions, allant dans le sens de créer cette proximité avec les jeunes, pour trouver des remèdes à leurs problèmes. "Il ne faut pas critiquer les jeunes. Ce qu'il faut, c'est d'instaurer un climat de dialogue afin de pouvoir leur redonner espoir. Tout dépend de la façon dont nous allons communiquer avec eux pour leur faire comprendre quelle doit être leur référence, leur faire comprendre qu'on a été à leur place. Il faut servir de modèles et rappeler aux jeunes que nous aussi, nous nous sommes battus corps et âmes pour en être là, pour s’en sortir. Il faut susciter l’espoir et expliquer aux jeunes qu’avec détermination et courage, ils peuvent réussir dans tous les domaines", a-t-elle tenu à lancer.



"Aux jeunes, je lance un appel. Ils ne doivent compter que sur eux-mêmes au début et à la fin. Ensuite, il faut associer les autres, avoir confiance en soi, s'activer dans l'auto-entreprenariat et être surtout résilient". Mame Diariatou Aïdara Camara, estime que les jeunes doivent croire en leur étoile, de toujours persévérer dans tous leurs domaines d'activités. La présidente du MISE dit être, également, engagée à servir sa communauté de manière inclusive afin de trouver des solutions pour un développement pérenne, durable. Pour ce faire, elle compte mettre à la disposition des populations ses "modestes réflexions" entre autres. Elle a rappelé aux populations que c’est dans l’effort de tous et pour tous qu’un développement durable doit être espéré. En effet, plusieurs responsables politiques de la mouvance présidentielle ont pris part à cette cérémonie de la lancement du MISE. Prenant la parole, Dr Pape Amadou Ndiaye a magnifié l'engagement de Mame Diariatou Aïdara Camara sur l'échiquier politique pour soutenir sa communauté.



Mbaye Dione, le maire de Ngoudiane était aussi parmi les personnalités présentes à cette cérémonie

Pour terminer, la présidente de MISE a tenu à remercier tous les jeunes de Thiès qui se sont mobilisés comme un seul homme à ses côtés.



En gros, Thiès a vibré, au rythme de MISE qui suscite beaucoup d’espoir.

