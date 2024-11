Thiès-Ouest: 5 millions FCfa emportés lors d'un braquage à main armée

Cinq millions FCfa. C'est la somme emportée, hier soir, par une bande d'environ une quinzaine de malfrats lourdement armés, dans un pressing, au quartier Grand Standing, face à la pharmacie Khadim Rassoul, dans la commune de Thiès-Ouest.



Selon "Seneweb", les faits se sont produits à une heure tardive de la soirée, vers 3 heures. Les malfaiteurs, à bord d’un véhicule non identifié, ont débarqué et attaqué le pressing, avant de s'emparer de l'argent en question.



Des témoins ont remarqué que les cambrioleurs étaient lourdement armés. Du coup, toute tentative d'intervention des résidents ou des passants aurait été réprimée par des tirs d’intimidation. Les malfaiteurs ont eu ainsi la possibilité d'opérer sans être inquiétés. Ils prendront à temps la fuite, avant l'arrivée des forces de défense et de sécurité.



Une situation qui a suscité un vif émoi à Grand Standing, où les résidents craignent pour leur sécurité, devant la montée en flèche du grand banditisme à Thiès.