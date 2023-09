Thiès/ Présidentielle 2024: Habib Niang ouvre la voie au candidat Boun Abdallah Dione

Dimanche 24 Septembre 2023 à 04:12

Le président Habib Niang, président du mouvement And Suxxali Sénégal ak Habib Niang a rassemblé ce samedi, ses troupes pour redéfinir les termes et les bases sur lesquels, ils vont s'engager pour soutenir un candidat présidentiable. Dans cette perspective le président du M. A. S. S ne compte plus servir d'échelle pour après finir aux oubliettes.