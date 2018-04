Thiès : Une jambe et une main retrouvées dans un sachet à l’entrée d’un cimetière

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Avril 2018 à 09:11

A Grand Thiès, les habitants ont été consternés hier, après la prière du vendredi, par une découverte macabre. Il s’agit d’une jambe et d’une main retrouvées, enveloppées dans un sachet bleu, à l’entrée du cimetière Madoki.



Selon les témoignages recueillis par « Le Quotidien » qui donne l’information ce samedi, ces organes appartenaient à une personne adulte. La jambe est coupée au niveau du tibia, avec une bande enveloppant la cheville, d’après les mêmes sources. Informés le commissaire du 1er arrondissement de Thiès et le Procureur ont effectué un déplacement sur les lieux aux fins de constat. Et, après quoi, ils ont ordonné l’enterrement des organes précités. Une enquête a été ouverte.



Interrogé le gardien du cimetière, Amadou Diallo dit ignorer tout sur cette affaire, arguant qu’il n’était sur les lieux au moment de la découverte macabre.



