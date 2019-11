Thiès : Une sexagénaire arrêtée pour vente illicite d'alcool E. Demba, une vielle femme de 63 ans, est accusée de vente illicite d'alcool sans autorisation administrative à son domicile. Elle a été placée avec sa belle-fille, I. Faye; sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès, rapporte L'Observateur dans sa parution de ce lundi.



Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 11:19

Lors de son arrestation, la sexagénaire avait en sa possession 7 bouteilles de Gin dont un vide, 3 bouteilles de Whisky, 2 bouteilles de Pastis et 4 bouteilles Valmeras. Les policiers avaient reçu des plaintes des voisins incommodés par les bagarres des clients de la dame dont la plupart sont des musulmans.





