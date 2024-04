Thiès- porté disparu il y a plus d'une semaine : Un conducteur de moto “Jakarta”, retrouvé mort, son corps en état de décomposition… Un conducteur de moto “Jakarta”, âgé de 25 ans, répondant au nom de Aliou Diallo, demeurant au quartier Thialy, dans la commune Thiès-Nord, porté disparu depuis plus d'une semaine, a finalement été retrouvé mort, vendredi, sur la route Thiès-Mont-Rolland.

C’est la triste nouvelle relayée par EnQuete qui renseigne que les éléments de la caserne des sapeurs-pompiers et de la police, alertés, se sont déployés sur les lieux, pour trouver le corps sans vie de la victime dans un état de décomposition avancé.



C'est ainsi qu'il a été ordonné l'inhumation, sur place, du défunt jeune conducteur de moto.



D’après le journal, les circonstances de sa mort n’ont pas été élucidées et sa moto reste introuvable. Certains de ses proches n'écartent pas la thèse de l'agression. La police a ouvert une enquête.



