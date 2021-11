Thiès-recherché par la police depuis 8 mois : Le baron de la drogue de Takhy Kaw, “Guiss-Beut”, interpellé à Mboro M. Mbaye alias “Guiss-Beut’’ a été interpellé, avant-hier jeudi à Mboro, par la police de Nguente de Thiès, après huit mois de cavale. Une quantité de 50 kg de drogue avait été retrouvée chez lui au mois de mars dernier. EnQuête

Au mois de mars dernier, une dénonciation anonyme faisait état d’un intense trafic de chanvre indien dans le quartier de Thiakhy Kaw, une localité de la commune de Thiès, par un chauffeur du nom de M. Mbaye alias “Guiss-Beut’’.



Pour vérifier la véracité de cette information, les limiers du commissariat de Nguente y ont effectué une visite inopinée. Sur les lieux, ils ont découvert une quantité de 50 kg de chanvre indien, mais le propriétaire de la drogue était absent des lieux.



Une enquête a été ouverte.

Dans un premier temps, renseignent nos interlocuteurs, une enquête de voisinage a été effectuée. Elle a permis aux enquêteurs d’identifier le principal suspect.



Depuis, opérations de sécurisation et filatures se sont succédées, pour mettre la main sur le dealer, et le plus rapidement possible. Une série de géolocalisations a permis de localiser le nommé Mbaye, huit mois après.



Avant-hier jeudi, une descente sur les lieux où “Guiss-Beut’’ se cachait a permis aux hommes de tenue de mettre la main sur lui. Il a été acheminé sur le champ dans les locaux du commissariat pour audition.



Selon nos interlocuteurs, face aux enquêteurs, M. Mbaye n’a pas mis du temps à passer aux aveux. Il a soutenu qu’il avait été condamné à une peine de 2 ans ferme pour des faits similaires. Et n’a été élargi de prison qu’au mois de janvier dernier. C’est durant son séjour carcéral qu’il a fait la connaissance d’un détenu avec lequel, il a noué des relations sérieuses.



Une fois libérés, ils ont décidé de se remettre à leur trafic de prédilection. Chacun avait sa mission dans cette vente de marchandise prohibée. Guiss-Beut était chargé de vendre l’herbe qui tue, et son ami (nos sources n’ont pas voulu nous donner son identité), était son fournisseur.



Lors de la première opération, il avait reçu 5 kg de drogue pour ravitailler le marché de Thiès et ses environs. Il avait vendu pour 200 000 F CFA, à raison de 40 000 F le kilo.



Ensuite, il a pris son bénéfice et donner le reste à son ami fournisseur. Après cette première opération réussie, il a doté de 50 kg par les mêmes procédés, marchandise qu'il n'a pas eu le temps d'écouler. Elle a été saisie et lui vient d’être arrêté.



Agé de 42 ans, M. Mbaye alias “Guiss-Beut’’ est chauffeur de fonction. Il a été déféré hier au parquet par les limiers du commissariat de Nguente. On lui reproche les délits d’offre et de cession de chanvre indien

