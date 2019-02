Thiès: un camion heurte un taxi-moto Jakarta et tue une élève Le drame s’est produit vers la Mairie de ville de Thiès. Un camion a renversé un taxi-moto Jakarta, tuant sur le coup une jeune élève, habitant le quartier Kaossara Fall, dans la cité du Rail. Le conducteur du taxi-moto, plus chanceux, s’en est tiré avec une double fracture de la jambe. Le corps de la victime a été transporté à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, rapporte la RFM.

Jeudi 14 Février 2019 à 18:30



