Thiès: une délégation gouvernementale a présenté les condoléances du chef de l’Etat à la famille de Serigne Saliou Touré

M. Tine, accompagné du ministre en charge de l’Artisanat, Papa Amadou Ndiaye, du gouverneur Alioune Badara Mbengue, et du directeur de l’AIBD Abdoulaye Dièye, se sont rendus à Diakay Mouride de Grand-Thiès, pour présenter les condoléances du chef de l’Etat à Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré, fils aîné du défunt.



Ils ont trouvé sur place Serigne Tacko Mbacké, qui représentait le Khalife des Mourides et plusieurs personnalités dont Talla Sylla, ancien maire de Thiès.

»Il était ce que nous chrétiens appellerions un saint homme, qui aimait l’être humain“, a dit Augustin Tine, se souvenant avoir accompagné Macky Sall chez Serigne Saliou Touré en 2008, alors qu’ils étaient dans l’opposition.



Pour papa Amadou Ndiaye, »Serigne Saliou Touré était un homme bon et généreux qui invitait toujours les gens à avoir foi en Dieu ». »C’était, a-t-il ajouté, le patrimoine de tous les Thiessois“.



Serigne Modou Ngom a, au nom de Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré, fils aîné du défunt, salué l’acte du gouvernement, relevant la mobilisation de l’administration avec à sa tête, le gouverneur, dès que la nouvelle est tombée.



Il a aussi loué la solidarité de différentes couches de la population thiessoise que la famille a sentie à ses côtés.



Serigne Saliou Touré avait voyagé dans le véhicule de l’ancien khalife des Mourides Serigne Abdou Lahad Mbacké qui l’avait conduit jusqu’à la gouvernance de Thiès pour le recommander au gouverneur de l’époque, a raconté Serigne Modou Ngom, qui parlait au nom du fils aîné du défunt.



Selon le journaliste thiessois Mbaye Samb, il représentait le Khalife des Mourides à Thiès depuis 1974

APS