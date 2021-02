Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Thiéytou: retour sur le royaume d'enfance de Cheikh Anta Diop Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Février 2021 à 10:51 | | 0 commentaire(s)| Très attaché au continent noir, Cheikh Anta Diop au cours de sa vie, a toujours lutté pour la liberté et la valorisation de la race noire et ceci, à travers une prise de conscience personnelle qui à la fin, a abouti à un réveil collectif et surtout à un révolte des intellectuels assujettis. Comme Senghor avec les belles poèmes dédiés à sa tendre terre natale Joal, Cheikh Anta Diop a toujours fait montre d'amour envers Thiéytou, la mienne.

Civilisation ou Barbarie, Nations Negre et Culture entre autres œuvres de Cheikh Anta Diop, restent à jamais des sources intarissables pour la culture de l'intelligence africaine et particulièrement sénégalaise. Né le 29 décembre 1923 à Thieytou et mort le 7 février 1986 à Dakar), Cheikh Anta Diop dont l'université de Dakar porte son nom, est un historien, anthropologue, et homme politique sénégalais.





Situé à 29km au nord de Bambey, Thiéytoub est une localité du centre-ouest du Sénégal. En wolof, le nom Thiéytou signifie « porter haut, au-dessus des têtes, un fardeau ou une charge ». Le village a été fondé au cœur du Baol par le grand-père de Cheikh Anta Diop, Massamba Sassoum Diop (le Vieux). Lamaan, c'est-à-dire maître de la terre, celui-ci y dirigeait une communauté islamisée au moment de la pénétration française. Il fit notamment front à une colonne française lancée à la poursuite du Damél du Cayor, Samba Laobé qui avait été son hôte.



La date du 7 février est commémoré l'anniversaire du décès de Cheikh Anta Diop sise dans la localité Thiéytou qui accueille chaque année des milliers de personnes venues honorer la mémoire de ce grand homme.



En février 2008, e ministre de la Culture Mame Birame Diouf a inauguré, dans la localité de Thiéytou, un mausolée pour perpétuer sa mémoire. Ce mausolée figure sur la Liste des sites et monuments classés du Sénégal.



Thiéytou, une localité qui doit à travers l'effort de son fils, être appuyé pour assurer le développement de tous les secteurs d'activité favorisant son développement.





