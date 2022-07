Thimbo et Thierno Ndom Ba éconduits à Guinaw rails Sud

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Juillet 2022 à 13:45

De passage à Pikine Guinaw rails sud, la caravane de Benno Bokk Yaakaar conduite par le maire de la Ville de Pikine, Abdoulaye Thimbo et Thierno Ndom Ba responsable du mouvement "Pikine ci la Bokk » a passé un sale temps. Abdoulaye Thimbo étaient venu soutenir leur candidate Maye Ndour. Mais ils ont rebroussé chemin devant la forte mobilisation de la caravane du maire libéral de Pikine Guinaw rails sud, Abdoulaye Diop investi sur la liste nationale de la coalition Wallu Sénégal à la septième place. Thimbo et ses lieutenants n’ont pas eu le courage de tenir leur caravane dans la commune. Finalement, les responsables de la mouvance présidentielle sont allés tenir un meeting.

