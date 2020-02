Thiomby: Le maire offre un complexe islamique de 100 millions à Mbokhodof

Un complexe islamique d’une valeur de 100 millions FCfa, a été réceptionné et inauguré à Mbokhodof, dans la commune de Thiomby (Kaolack). Composé d’une mosquée, de quatre salles de classe et de six blocs d'hygiène pour Mbokhodof et ses villages environnants, la réalisation des travaux n'a duré que trois mois, d'après Alexandre Ngom, le maire de la commune de Thiomby