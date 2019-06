VIDEO - Thione Seck: "Ce que le PR Macky Sall m'a promis pour ce grand projet "Cedeao en coeur" Le leader du Raam Daan est en plein tournage du premier clip de son grand projet "Cedeao en coeur" qui verra la participation de 352 artistes talentueux de la sous-région et du Sénégal. Promettant beaucoup de surprises à ses fans et aux mélomanes, Thione Seck confie dans le cadre de cet entretien exclusif avec Leral Tv, "qu'il y aura des innovations. J'ai chanté en français, parce que c'est un projet de la CEDEAO. Le Wolof ne peut pas sortir en dehors du Sénégal. J'étais obligé de composer en français. Ceux qui ont chanté aussi ce que j'ai écrit, ont traduit dans leurs langues nationales. Les Maliens ont chanté en Bambara. Les Gambiens en Socé et en anglais.."

A l'en croire, le projet date de quatre années. "Mais quand j'étais en prison, je me suis dit ceux qui m'ont fait ce coup là, il faut que je leur montre que je suis toujours un artiste. J'ignorais que j'avais une telle importance à leurs yeux . C'est pourquoi j'ai voulu faire chanter toute l'Afrique et quelques Européens"

Thione Seck a également donné des conseils à la jeune génération d'artistes, non sans faire des révélations sur son audience avec le Chef de l'Etat Macky Sall, qui lui a promis son soutien. Regardez la vidéo...

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos