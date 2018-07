Thione Seck et son acolyte malien à l’écoute du parquet

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Juillet 2018 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

L’instruction de l’affaire de confection de faux billets de banque dans laquelle sont impliquées Thione Seck et le ressortissant malien Ablaye Djité est sur le point d’être bouclée. Le juge du deuxième cabinet d’instruction n’attend que le réquisitoire définitif du parquet pour clore l’information ouverte depuis 2015.



Le remplaçant de Yakham Lèye a, il y a quelques semaines, saisi le parquet pour qu’il fasse son réquisitoire définitif. Sauf que le maître des poursuites pourrait également demander un supplément d’enquête qui risque de prolonger l’information déjà longue.



A défaut, le magistrat-instructeur va prendre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu total ou partiel.



Cette affaire remonte en mai 2015, quand le père de Waly Seck a été arrêté en même temps qu’Ablaye Djité avec des faux billets en euros et en dollars estimés à 42 milliards FCFA par la gendarmerie.









Enquête

