Thione prend la défense de Wally: «Ceux qui accusent de pédé, n’ont qu’à amener leurs...»

Thione Seck est sorti de sa réserve pour se prononcer sur l’affaire du tee-shirt aux couleurs du drapeau de la communauté gay. C’est pour prendre la défense de son fils Wally Seck, accusé de faire la promotion de cette communauté. « Les gens ont installé une polémique qui n’a pas sa raison d’être. Chacun y allant de son style. Même les imams en parlent. Personnellement, j’avais dit que je n’allais pas en parler. Si je me suis prononcé là-dessus, c’est vous. Mais, je ne vais plus en parler ! », lance-t-il à la journaliste de L’Observateur, auteure de l’intervieuw.



« Tous ceux-là qui parlent ou l’accusent de toute sorte ces énormités n’ont qu’à nous emmener leurs filles pour qu’elles aillent avec lui à Saly. Ils verront si ou non, ce qu’ils disent est vrai (sic) », poursuit le chanteur.



Quid de l’origine du Tee-shirt ? « Il ( Wally l’a acheté en Anglettere. Comme il devait revenir au Sénégal pour animer un concert ( Ndrl, Place de la Nation, Ex-Obélisque), le jour du match Sénégal- Ouganda, il n’avait le temps d’acheter des maillots pour son groupe et lui. C’est ainsi qu’il a acheté les Tee-shirts avec tous les membres de son groupe », se justifie-t-il. Non sans ajouter : « Si Wally a choisi ce modèle, c’est parce qu’il avait les couleurs du drapeau du Sénégal ».