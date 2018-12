Tiffany Trump : La fille de Donald Trump "flirte" avec un Nigérian fortuné

Parmi les citations tonitruantes attribuées à Donald Trump figure sa référence à divers pays africains comme étant des "pays de merde". Un qualificatif supposément utilisé par le président américain – il a démenti mais la presse a maintenu ces propos – alors qu'il parlait de l'immigration. La nouvelle romance de sa fille prête alors à sourire...



Comme le rapporte Page Six, Tiffany Trump est amoureuse. La demoiselle de 25 ans, née du mariage passé entre Donald Trump et l'animatrice télé Marla Maples , a remplacé son compagnon Ross Mechanic par Michael Boulos. Issu d'une riche famille originaire du Liban, ce dernier a grandi à Lagos, la plus grande ville du Nigeria. La famille du jeune homme a fondé les sociétés Boulos Enterprises et SCOA Nigeria. Ils ont fait fortune dans la vente de voitures, d'équipements, le commerce de revente ainsi que la construction. Michael Boulos, qui vit aujourd'hui une grande partie de l'année à Londres, a étudié dans une école privée internationale au Nigeria.



iffany Trump a rencontré Michael – dont le frère, Fares, est acteur et rappeur sous le nom Farastafari – l'été dernier lors de ses vacances à Mykonos . "Tiffany est heureuse d'avoir réussi jusqu'à présent à garder cette histoire secrète. Mais elle a présenté son chéri à sa famille lors de Thanksgiving et il s'avère que c'est un jeune homme très intelligent et issu d'une bonne famille. Aucune remarque n'a été faite sur les malheureux propos du président concernant certaines nations d'Afrique", a relaté une source proche.

Source Purepeople