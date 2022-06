Tiktokeur sénégalais le plus suivi au monde : Macky Sall félicite Khaby Lame

Macky Sall a tenu à féliciter Khaby Lame. Le Tiktokeur sénégalais est, en effet, devenu l’utilisateur le plus suivi sur ladite application. Toutefois, ce post du chef de l’Etat ne ravit pas tout le monde.



« Bel exploit de notre compatriote Khaby Lame devenu le plus suivi au monde sur le célèbre réseau social TikTok, avec plus de 144,8 millions de followers. Félicitations à ce Lion qui monte sur le toit du monde ! », a ainsi posté Macky Sall.



Ainsi, les internautes le prennent en dérision. En effet, certains d’entre eux ont très rapidement fait le lien avec la politique. Lui soulignant qu’il ne peut pas participer à la prochaine élection présidentielle ou en l’interpellant sur les questions de l’heure, ils ont tenu à signifier au Chef de l’Etat que les attentes étaient ailleurs.