Tiogo change de nom et devient "Free" Tigo change de nom et devient «Fre » ce mardi 01 octobre 2019. Un nouveau 4G+, opérationnel dès aujourd’hui à Dakar et dans la plupart des capitales régionales. C’est à l’occasion de ses 20 ans, que son Directeur Général, Mamadou Mbengue, a fait l’annonce avec comme ambition de révolutionner le marché au bénéfice de ses clients.



Ce changement de marque s’appuie sur un accord de licence de marque avec Free, le deuxième opérateur préféré des Français, après Orange. «En 18 mois, Tigo a entrepris de donner à chacun de ses clients l’accès à un nouvel univers d’usages digitaux au meilleur prix. Des nouveaux investissements importants ont permis de développer de nouvelles plateformes de services, de densifier et d’étendre le réseau (400 nouvelles antennes-relais), d’accélérer très largement l’installation de la fibre optique (1600 km) pour équiper le pays et accélérer sa croissance», a annoncé Mamadou Mbengue.



Free-lance également «Free Money», sa toute nouvelle plateforme de mobile money pour simplifier et rendre plus sûres les transactions au quotidien et participer activement à l’inclusion financière du plus grand nombre. Mais aussi «Free Business» pour étendre auprès des entreprises et professionnels son modèle avec de nouvelles offres et des solutions pour participer activement à la croissance des entreprises et de l’économie du Sénégal.



Selon M. Diagne, Free saura faire preuve d’audace, d’innovation et à la volonté de proposer toujours le meilleur du numérique de manière simple et accessible à tous ses clients.

