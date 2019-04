Tirage Can-2019 : Le Sénégal connaîtra ses adversaires ce vendredi Le Sénégal connaîtra ses adversaires de poule pour la prochaine coupe d’Afrique des nations, cet après-midi à l’issue du tirage au sort en Egypte, pays hôte de la compétition.

La Confédération africaine de Football (CAF) a officialisé, hier, à l'Hôtel Marriot de Caire, où se tient la réunion de son Comité exécutif, les chapeaux pour le tirage au sort de composition des groupes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue en Égypte au mois de juin prochain. Sans surprise, dans le chapeau 1, on retrouve les grands favoris comme le pays organisateur et détenteur du record de sacres, l'Égypte, mais également le Cameroun, champion d'Afrique en titre, ou encore le Sénégal, première nation au classement FIFA depuis des mois.



La Tunisie, le Nigeria et le Maroc complètent ce chapeau 1 constitué des futures six têtes de poule de la CAN 2019. Fait marquant, parmi ces équipes du chapeau 1, il n'y a que le Sénégal qui n'a jamais remporté de CAN de toute son histoire, les Lions se contentant d'une seule finale disputée et perdue en 2002 et de deux autres éliminations en demi-finale de la compétition en 1990 à Alger et en 2006... en Égypte !



Interpellé en marge de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lionceaux U17, Mayacine Mar, le Directeur technique national (DTN), prévient : "C'est clair qu'il n'y a pas de poule facile parce qu'on considère que toutes les équipes se sont qualifiées après de rudes épreuves de qualification. Aujourd'hui, être dans une poule, c'est sûr que tu seras parmi les meilleurs. Le plus important, c'est de montrer que nous sommes une bonne équipe qui a des ambitions. Si nous voulons aller loin, il ne faut pas avoir d'appréhension".

