Tirage au sort CM Qatar 2022: Le Sénégal logé dans la poule A avec le Qatar, l'Equateur et la Hollande Même si le sélectionneur Aliou Cissé disait qu'il n'"y avait plus de tirage abordable", le Sénégal ne pouvait tomber mieux. Logé dans la Poule A, les champions d'Afrique vont se frotter au pays organisateur, au Qatar et à la Hollande de Van Djik.

Le Sénégal a échappé au Groupe de la mort. Les "gros" qu'il va rencontrer, ne sont autres que le pays organisateur, le Qatar, la Hollande de Virgil Van Dijk et de Memphis Depay et l'Equateur.



Le Sénégal, pour son entrée en lice, va rencontrer la Hollande. Ce qui sera historique, d'autant que ces nations ne se sont jamais affrontées en phase finale de la Coupe du Monde. Si le solide défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk criait à hue et dia qu'il ne ferait pas de cadeau à Sadio Mané, eh bien il est servi. Après avoir privé Salah de la Coupe d'Afrique et d'une participation à la Coupe du monde, le Sénégalais ne se privera pas de le battre et d'espérer voir le deuxième tour.



Les dieux du football ont répondu à Aliou Cissé, qui ne pouvait espérer un tirage plus clément.

