Tiraillements autour d’un héritage : Serigne Saliou Thioune et deux autres personnes auraient été arrêtés par la Gendarmerie C’est encore et toujours une succession de bruits de casseroles depuis le décès du guide des Thiantacounes Cheikh Béthio.

Autour de son héritage, les tiraillements entre les veuves du marabout et ses fils se succèdent.



Selon les dernières infos reçues, suite à la plainte de Sokhna Bator l’une des veuves de Cheikh Béthio, Seydina Saliou Thioune a été arrêté hier par les gendarmes de Mbour.



Il n’est pas le seul, car, la gendarmerie aurait aussi le fils de Sokhna Aida Diallo et un conférencier du nom de Serigne Saliou Mbow



C’est dans le cadre d’une enquête que l’héritier de Cheikh Béthio Thioune est entendu, il est accusé d’avoir violenté et blessé le vigile de Sokhna Bator.



