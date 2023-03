Tirs de gaz lacrymogènes de la gendarmerie au siège du PRP : Une reporter touchée par un véhicule en tentant de fuir

Un point de presse des députés et leaders de la Coalition Yewwi Askan wi (YAW) devant le siège du PUR, devait se tenir ce mercredi 29 mars 2023.



Selon les premières infos partagées sur les réseaux sociaux, Yacine Thiam, une consœur qui officie à "Témoin" Web a été touchée par un véhicule particulier, alors qu’elle tenté de se sauver suite à une charge de la gendarmerie.



D’après Bamba Kassé, Yacine Thiam , camerawoman a été renversée par un véhicule particulier, suite à une charge de la gendarmerie, un fait confirmé par plusieurs témoins.



« Le Synpics, la CJRS et le président de APPEL, sont aux côté de son employeur, Bassirou Dieng. Notre priorité est la santé de la consœur qui dispose d'un récépissé de dépôt de la carte nationale de presse. Monsieur Cheikh Tidiane Youm et les Députés Ndialou Bathily et Sokhna Bâ, présents à la clinique Khalifa Ababacar Sy, sont à remercier pour leur présence solidaire », a dit le SG du Synpics.



Le propriétaire du véhicule est prié de se présenter à Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, pour la suite à réserver à cette affaire, nous dit-on.