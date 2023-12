Tirs groupés sur le Directeur général de l’Anacmu

Le Directeur général de l’Agence nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANACMU), est dans le viseur du Collège des deĺeǵueś de la sous-section SDT3S et la Section SAMES, qui dénoncent la situation extrêmement grave qui prévaut dans ladite agence. Malgré les nombreuses démarches pour le paiement des subventions de la restauration du personnel prévues par la loi, accuse le collège du personnel, la Direction générale oppose un refus catégorique.



Face à la cherté de la vie et conformément aux orientations du chef de l’Etat d’augmenter les salaires des travailleurs, regrettent les travailleurs, aucune disposition allant dans ce sens, n’a et́é prise par la Direction générale.



A la place, condamne le collège dans un communiqué reçu à «L’As », la direction s’adonne à des affections abusives et des dépenses de prestige et d’événementiels, comme par exemple 5 milliards dépensés dans des campagnes de communication ; l’achat d’un terrain de 1.500 met̀res carreś à 200 millions FCfa, etc. Ces travailleurs interpellent le chef de l’Etat et le ministre de tutelle, pour mettre fin à cette situation.













