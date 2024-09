Tivaouane : Affrontements entre conducteurs de motos "Jakarta" et FDS

Plusieurs conducteurs de motos "Jakarta" ont organisé une manifestation spontanée à Tivaouane suite aux interpellations dont ils font l'objet, depuis ce matin. Ils ont brûlé des pneus et bloqué la circulation au niveau du rond-point carrefour. Une manière pour eux de dénoncer la volonté de la mairie d'appliquer les mesures qui avaient été prises par le Conseil municipal d'exiger des plaques à toutes les motos et un payement mensuel de 3000 FCFA, en guise de taxe, informe LeSoleil-Digital.



Les autorités municipales ont commencé à appliquer cette mesure, obligeant ainsi ceux qui ne sont pas en règle de payer 20.000 FCFA, plus la plaque. Ce que les conducteurs de motos-taxis ne veulent pas entendre.



Ils estiment que la mairie veut les empêcher de travailler en cette période de Gamou qui constitue une opportunité pour eux.



