Tivaouane: La Grande Mosquée de Serigne Babacar Sy rouvre ses portes Depuis mars 2020, le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour avait fermé la Grande Mosquée de Tivaouane. Malgré quelques mesures d'assouplissement, il avait toujours maintenu sa décision ferme.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Novembre 2021 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

Maintenant, c'est chose faite. Les fidèles ont envahi en masse la Grande Mosquée Serigne Babacar Sy, lors de la prière de ce vendredi et se sont félicités de cette décision du Khalife général.



Et la Hadratul Jummah se prépare. Depuis l’apparition du Coronavirus au Sénégal, la mosquée de la capitale du Tidianiya au Sénégal reçoit, pour la première fois, des fidèles pour la prière du vendredi.

