Tivaouane: La police mobilise 3 000 éléments, des drones et des caméras de surveillance

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Septembre 2023

La Direction Générale de la Police Nationale a fait face à la presse hier, en présence du Directeur et du Commissaire Divisionnaire Ibrahima Diop.



Pour cette année, 3000 éléments ont été mobilisés, ainsi que des drones et des caméras de surveillance pour garantir la sécurité des personnes et des biens.



