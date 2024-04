Tivaouane: Les 55e journées d’Ahmadou Mbaye Maodo célébrées le 11 mai prochain Sous la bénédiction de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes, de Serigne Maodo Sy Dabakh et de toute la famille de Seydi Hadj Malick Sy RTA, les 55e journées « Ahmadou Mbaye Maodo », père de El Hadj Mansour Mbaye seront célébrées ce 11 mai prochain à Tivaouane.

El Hadj Mansour Khalife de Ahmadou Mbaye Maodo et toute la famille se commémore du rappel à Dieu Ahmadou Mbaye Maodo le samedi 11 mai 2024.



Comme chaque 1er Mai, El Haj Mansour Mbaye organise une grande cérémonie de prières dédiée à son défunt père Ahmadou Mbaye Maodo qui a consacré́ toute sa vie au service du vénéré́ Seydil Hadj Malick Sy. Mais cette année, l’évènement religieux sera repoussée jusqu’au 11 mai prochain, rapporte Senenews.



Donc, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la capitale de la Tidiania sera le sanctuaire de convergence de toutes les confréries du Sénégal. Et Touba ne sera pas en reste dès lors que notre Hadj Mansour Mbaye national a reçu la bénédiction du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké́.



Outre la marraine, Adjaratou Ndèla Wade, ces journées « Ahmadou Mbaye Maodo » sont placées sous le haut patronage du Président de l’Assemblée nationale. L’évènement religieux est également placé sous la présidence de la présidente du Haut conseil des collectivités locales, Aminata Mbengue Ndiaye et du président du Cese, Abdoulaye Daouda Diallo.







