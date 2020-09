Tivaouane: Les travaux d’achèvement de la Grande Mosqué lancés le 14 septembre

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

C’est le 14 septembre prochain que les travaux de finition et de rénovation de la Grande Mosquée de Tivaouane vont être lancés. La nouvelle a été annoncée par l’Association Jama’Atoun Nour Assouniya (Ajana), organisation chargée de superviser les travaux de finition et de rénovation de la Grande Mosquée de Tivaouane. Sous l’autorité et les instructions du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour et en accord avec toute la famille de Seydi Hadj Malick Sy, l’Ajana informe la communauté musulmane du Sénégal et d’ailleurs du lancement officiel de ces travaux, le lundi 14 septembre 2020. Mais en raison de la situation liée à la pandémie de Covid-19, l’Ajana a décidé d’éviter tout rassemblement en cette occasion. A ce titre, elle a opté pour le format d’un plateau télévisé synchronisé par l’ensemble des télévisions partenaires (Asfiyahi, TFM, RTS, 2STV, Sen TV, DTV, Mourchid TV) le lundi 14 septembre 2020.

Avec L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos