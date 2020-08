Tivaouane : Ousseynou Diop tue son ami à coups de machette

Encore un drame à Notto Gouye Diama, dans le département de Tivaouane. Djibril Mbaye âgé de 40 ans a été atrocement tué à coups de machette par son ami Ousseynou Diop. Le vrai mobile du drame n’est pas encore connu mais selon les informations de la Rfm, la victime qui avait pris la décision d’aller charger son téléphone portable chez une dame aurait eu un échange de propos amères avec son bourreau qui lui aurait asséner plusieurs coups de coupe-coupe à des endroits sensibles du corps. Il lui a même sectionné un doigt.



Après son forfait, le mis en cause a pris la fuite. Il est actuellement recherché par les éléments de la gendarmerie de Tivaouane et ceux de la Brigade de Notto Gouye Diama. Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane par les sapeurs-pompiers de la Caserne de la cité religieuse. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes.

Avec L'As

