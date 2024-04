Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Tivaouane: Paul Pogba, international français, visite les chantiers de la Grande mosquée d’El Hadji Malick Sy Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2024 à 18:12 | | 1 commentaire(s)| Depuis plusieurs mois, Paul Pogba a été contraint de mettre sa carrière en pause forcée. Après avoir été testé positif à la testostérone et suspendu, l’ancien joueur de Manchester United affirme avoir involontairement ingéré la substance. Il a été sanctionné par l’organisation nationale antidopage italienne avec une interdiction de jouer pendant quatre ans.

En dehors des terrains, depuis cette décision, Paul Pogba multiplie ses apparitions publiques. Hier, il a été vu dans la ville sainte de Tivaouane, vêtu d’une « djellaba », visitant les chantiers de la grande mosquée d’El Hadji Malick Sy en compagnie de Serigne Moustapha Sy, fils de Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz et Serigne Pape Cissé.



Pour rappel, cette infrastructure a été financée par les fidèles à travers une grande campagne de collecte de fonds de près de 4 milliards de FCFA, et les travaux sont toujours en cours. Après plus d’un an, l’ancien international français traverse une période difficile, notamment sur le plan sportif et professionnel.



Outre ses problèmes familiaux, il a subi des blessures récurrentes. Alors qu'il retrouvait progressivement sa meilleure forme, il a été suspendu pour dopage et risque jusqu’à quatre années d'interdiction. Bien qu'il ait annoncé son intention de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport en Suisse, il semble peu probable que le verdict soit annulé, car il n'a pas pu fournir de circonstances atténuantes pour son test positif.



Mounirou Mbengue





