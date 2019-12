Tivaouane Peul: Un bus DDD caillassé, plusieurs personnes arrêtées

Les bus de la société Dakar Dem Diik (DDD) continuent de subir la colère des populations. Hier, le collectif des victimes du foncier de Tivaouane Peul ont caillassé la ligne 9053. Les forces l'ordre qui sont intervenus sur les lieux pour faire régner l'ordre, ont arrêté plusieurs manifestants.



" Vandaliser un bus n'a jamais été une solution. Au contraire, c'est un bus de moins dans le réseau; ce qui impacte sur la régularité des bus et met au chômage technique sept salariés de l'entreprise ", a déploré Me Moussa Diop, Directeur général de Dakar Dem Dikk.

