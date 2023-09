Tivaouane Peul: Un commerçant paie avec un chèque sans provision

Habitant à la cité Apix Tivaouane Peul, M. Bâ, âgé de 30 ans, est dans de beaux draps. Il est impliqué dans une sombre histoire d’escroquerie. Le commerçant commande des vêtements auprès de son fournisseur et lui paie avec un chèque sans provisions, avant de disparaître dans la nature.



Selon des sources de "L'As", les faits remontent au mois de juin dernier. Le sieur M. Bâ a contacté au téléphone un grossiste du nom d’El H. Mb. Ndiaye, lui disant être à Tambacounda. Il passe une commande de vêtements. Après discussion, les deux parties tombent daccord sur la somme de 8,42 millions francs Cfa, avec charge à Ndiaye de déposer la marchandise à la gare de l’horaire Dakar-Tambacounda sis à la Médina à Dakar. Le grossiste qui croyait alors faire une bonne affaire, s’exécute. M. Bâ dit à son fournisseur qu’il n’a pas d'argent sur lui, mais plutôt un chèque. Ce que Ndiaye accepte.



Le grossiste est tombé des nues lorsqu’il s'est rendu à la banque, où on lui a signifié non seulement que le chèque était sans provision, mais que le compte de son débiteur M. Bâ ne fonctionnait pas depuis belle lurette. M. Ndiaye se rend compte qu’il a affaire à un escroc. Il se rend alors à la Division des investigations criminelles (Dic) pour porter plainte contre M. Bâ. Devant les enquêteurs, M. Bâ a versé dans le dilatoire et sollicite un moratoire pour payer. Sa requête n’a pas été acceptée par le grossiste. M. Bâ a été placé en garde-à-vue, avant d’être déféré au parquet pour escroquerie.