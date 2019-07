Tivaouane Peul: de nouveaux lotissements pour plus de 1600 personnes dont les maisons ont été démolies Les plus de 1600 personnes dont les maisons ont été démolies, vont bientôt rentrer dans leurs droits. C’est le collectif des victimes qui l’a annoncé, hier, lors d’une conférence de presse, à Tivaouane Peul. Ces personnes dont les maisons ont été démolies en 2017, vont, en effet, bénéficier de nouveaux lotissements, sur une superficie de 3,5 hectares. Un domaine qui appartenait à une coopérative de la Primature, selon la RFM.

