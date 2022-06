Tivaouane Peulh : un maçon tombe avec du chanvre indien

La Police a mis fin aux activités illicites d’un dealer du nom de Madiaw.D. Ce dernier a été alpagué par les limiers de la Division des Investigations Criminelles (Dic) à Tivaouane Peulh. Sur la base d’une information faisant état d’un vaste trafic de chanvre indien entretenu par le mis en cause au niveau de Tivaouane-Peulh, les hommes du Commissaire Adramé Sarr font une descente inopinée sur les lieux indiqués afin d’y voir un peu plus clair.



Cela va porter ses fruits, car les limiers en civil, qui observent les moindres déplacements du mis en cause Madiaw, constatent que ce dernier a des comportements suspects qui laissent présager qu’il s’active dans le commerce de l’herbe prohibée. C’est ainsi qu’il est interpellé. Une perquisition de la chambre de Madiaw.D par les flics a permis de découvrir un kilogramme de chanvre indien et 02 paires de ciseaux. Suffisant alors pour que Madiaw soit conduit dans les locaux de la Dic pour les besoins de l’enquête. Interrogé sur la provenance de la drogue, Madiaw qui reconnaît sa paternité dit l’avoir obtenue auprès d’un autre trafiquant moyennant 80 mille francs. Il a acheté la marchande afin de la revendre. Placé en garde à vue, le maçon Madiaw.D âgé de 30 ans a été déféré au parquet pour offre et cession de chanvre indien en vue de sa consommation, informe L'As.