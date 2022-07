Tivaouane: TAS et Aar Sénégal pour une nouvelle ère des daaras

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juillet 2022 à 07:20

Avec ses 14 points déclinés dans le contrat de législature, la coalition Aar Sénégal tient en compte l’éducation dans les Daara. Dans le 7ème chapitre intitulé, « Doomu Daara », la coalition Aar Sénégal envisage de moderniser les Daara, de faire de chaque école coranique une entreprise et de son promoteur un entrepreneur, de valider la dimension économique de l’école, de dégager des lignes de crédit pour leur développement et leur épanouissement économique et de subventionner la construction des classes arabophones.



Thierno Alassane Sall, accompagnés de Thierno Bocoum et Cheikh Oumar Sy ont été accueillis par des responsables politiques du département de Tivaouane. Amadou Camara, Mamour Ndao et Ibrahima Ndiaye se sont adressés au peuple sénégalais en exposant les besoins de Tivaouane. La question cruciale liée à la modernisation et le suivi des Daara a été au cœur des discussions.



Les investis de cette localité et militant à Aar Sénégal appelle à ce changement qui sera un départ nouveau pour la prise en compte de cette question à laquelle, tient la cité religieuse.

