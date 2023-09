Tivaouane : Trois tonnes d’aliments impropres saisies

Les agents du service régional d’Hygiène de Thiès n’ont pas chômé en prélude au Gamou prévu le 27 septembre prochain.



La pêche a été bonne pour les services d’hygiène de la région de Thiès, en mission dans la commune de Tivaouane, pour les besoins du Gamou de ladite localité, édition 2023.



Pour cause, dans le cadre du contrôle des denrées alimentaires, ils ont procédé à une importante saisie d’aliments impropres à la consommation.



En effet, à Tivaouane, un total de 3 tonnes d’aliments impropres à la consommation ont été saisis, soit une valeur de plusieurs millions de nos francs. Ces produits sont constitués de pâtes alimentaires, de lait et de boisson.



Interrogé par "Le Soleil", le capitaine Idrissa Ndiaye, chef du Service d’hygiène, qui a donné l’information, a précisé que la date de péremption des aliments a expiré. Les marchandises ont été détruites et leurs propriétaires verbalisés.











Senenews