Tivaouane dit oui à Idrissa Seck

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Novembre 2020 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

La coordination départementale de Rewmi de Tivaouane est en phase avec son leader Idrissa Seck, dans sa décision d’accepter la présidence du Conseil Economiques Social et Environnemental (CESE) et de désigner des membres du gouvernement, informe "L'As".



Selon le Coordonnateur Bassirou Ndiaye, le département de Tivaouane réitère son soutien à Idrissa Seck et exhorte l’ensemble des Sénégalais de l’intérieur et de la Diaspora, à mobiliser toutes les énergies autour de l’essentiel. Dans le contexte actuel, les Rewmistes de Tivaouane trouvent une cohérence dans la démarche de leur parti, qui vient de participer au Dialogue national. Et c’est pourquoi, ils ont souligné la nécessité pour Idrissa Seck, de maintenir ce dialogue avec le président de la République, mais aussi avec toutes les autres forces vives de la nation.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos