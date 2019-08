Tivaouane : la gendarmerie démantèle un réseau de trafic de chanvre indien

La brigade de gendarmerie territoriale de Tivaouane a arrêté une bande de trafiquants de chanvre indien et saisi 89 kg de cette drogue, un million FCfa, et deux véhicules qui transportaient la marchandise prohibée.

En effet, le 27 juillet dernier, les hommes en bleu ont été informés de la livraison d’une grande quantité de à la sortie du village d’Aïnoumady. De suite, ils se sont immédiatement rendus sur les lieux.

Un individu détenant un gros sac sur le bas-côté de la route, a été pris en possession d’un important stock de drogue, sous forme de briques qu’il déclare avoir reçu par l’intermédiaire de son cousin. Ce dernier sera appréhendé dans son village à Baity Malal.

Selon L’As, six personnes ont été arrêtées pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de chanvre indien, complicité et blanchiment de capitaux.

L’enquête suit son cours pour mettre la main sur le reste de la bande.



