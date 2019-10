Tivaouane: le maire Cheikh Guèye se fait voler son calepin Cheikh Guèye gardera toujours un mauvais souvenir de son dernier voyage à Tivaouane. Le Maire de Dieuppeul-Derklé s’est fait voler son calepin contenait tous ses papiers administratifs.

Les faits se sont passés lors de la visite de Khalifa Ababacar Sall au mausolée de son homonyme Serigne Babacar Sy.



La foule qui a accompagné l’ancien maire de Dakar depuis le domicile du Khalife Général des Tidjanes augmentait au fur et à mesure qu’il progressait. Et devant la mosquée, il y a eu une bousculade. C’est à ce moment raconte L’As que le maire de Derklé Cheikh Guèye a été victime d’un pickpocket, qui a emporté son calepin qui, en plus d’une somme d’argent, contenait tous ses papiers administratifs.



Il fallait voir Cheikh Guèye, qui ne cessait de vérifier ses poches, durant tout le reste de la visite. «L’argent n’est pas important, ce sont mes papiers qui sont ma principale préoccupation», disait-il à tous ceux s’approchaient de lui.

