Tivaouane souligne l’importance de préserver la paix dans le monde? en transmettant le message de l’Islam

Le marabout Serigne Mouhamadou Mansour Sy Dabakh a souligné mercredi, au nom du khalife des Tidianes, l’importance de préserver la paix dans le monde, en transmettant le message de l’islam.



Selon l'Aps qui donne l'information, Serigne Mansour Sy Dabakh représentait le khalife général des Tidianes à la cérémonie officielle du gamou de Tivaouane.



‘’ Rien ne vaut la paix dans ce monde si complexe et le Khalife général des Tidianes m’a chargé d’inviter tout le monde à garder sa foi, en l’abreuvant des enseignements du prophète Mohammed (Psl)’’, a dit le religieux à l’endroit des invités, qui représentaient, à différents niveaux, une cinquantaine de pays.



Il a dit avoir tenu à s’exprimer en français et en anglais, bien qu’ayant suivi l’essentiel de son cursus en langue arabe, afin de transmettre le “ message universel de l’islam, adressé à l’humanité toute entière “. Un message qui “ transcende les limites géographiques, raciales et culturelles “, a-t-il dit.



Il n’a pas manqué de rappeler que Seydi Elhadji Malick Sy a consacré presque toutes ses écritures au prophète de l’Islam.



Le représentant de Serigne Babacar Sy Mansour a salué la présence “remarquable“, de plus d’une cinquantaine de nationalités, dont des diplomates, à cette rencontre.



Il a exprimé son vœu de paix, de stabilité et d’amour à l’endroit de toutes les nations du monde.



‘’ Votre présence massive aujourd’hui à Tivaouane, nous réconforte et nous rassure, et nous tâcherons de mériter toujours votre confiance, en cultivant la solidarité, l’empathie, le respect et le culte de la connaissance ’’, a soutenu Serigne Mouhamadou Mansour Sy Dabakh.



‘’ En ce jour de bénédiction en l’honneur de notre prophète, je ne peux que formuler des prières en l’honneur du président de la République, qui a porté toutes les aspirations des autorités religieuses de Tivaouane ’’, a dit Serigne Mouhamadou Mansour Sy Dabakh.