Tivaouane: un sexagénaire retrouvé égorgé en pleine brousse

Un sexagénaire a été égorgé mardi, en pleine brousse à Keur Assane, localité située dans le département de Tivaoune, rapporte la RFM, ajoutant que la victime est dans la même famille qu'une dame, retrouvée morte dans un puits de cette même localité, il y a quelques jours. "Ce matin quand il est sorti de chez lui, il avait dit qu'il allait dans un village, non loin. Quand on est resté jusqu'au soir sans ses nouvelles, on a décidé d'aller le chercher. Malheureusement, on l'a trouvé mort dans un champ d'un village situé à 5 Km", explique un témoin.