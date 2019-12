Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Tiwa Savage et Wizkid confirment leur relation amoureuse Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2019 à 12:11 | | 0 commentaire(s)| Tous deux stars incontestables de la musique nigériane et africaine, Wizkid et Tiwa Savage entretiennent une relation pour le moins ambiguë depuis plus d’un an déjà.



Les deux tourtereaux n’ont jamais confirmé les rumeurs de relation amoureuse qui leur sont prêtés mais n’hésitent pas à s’en servir pour monter la pression.



Que ce soit pendant des concerts ou dans des clips vidéos, Wizkid et Tiwa Savage affichent une proximité complice. Si leurs fans se réjouissent généralement de cette idylle, certains n’ont jamais cessé de pointer du doigt la différence d’âge trop grande entre les deux.



Tiwa Savage est en effet âgée de 38 ans et Wizkid de 29 ans. Une différence abyssale de 10 ans qui passe mal auprès des fans surtout qu’ils sont originaires d’Afrique; un continent où les préjugés ont la peau dure.



Face à ces critiques incessantes, Tiwa Savage a tenu à répondre sur scène ensemble avec Wizkid de la plus explicite des manières. «Ce n’est pas une relation communautaire, c’est une relation individuelle… Je suis peut-être plus âgé, mais plus c’est vieux, mieux c’est.» a t-elle déclaré.



À travers cette déclaration, elle avoue à demi mots l’existence d’une relation amoureuse entre eux et cela n’est pas passé inaperçu. Même si ce n’est vraiment pas une information exclusive, il faut avouer que c’est la première fois que Tiwa Savage aborde le sujet sans langue de bois



