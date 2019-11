Toglou : la gendarmerie arrête 20 personnes qui déterraient des produits incinérés, impropres à la consommation La gendarmerie a procédé à l’arrestation d’une vingtaine de personnes, habitant Toglou, Dougar et Gandoum. Ces personnes déterraient des produits impropres à la consommation, d’une quantité de 450 tonnes, incinérés à Toglou. Selon la RFM, les mis en cause revendaient certains des produits et utilisaient le reste pour leur propre consommation. La plupart des personnes arrêtées sont des femmes, les hommes ayant pris la fuite, selon la même source.

