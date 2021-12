Togo : Le Conseil d’administration de la Bad approuve le document de stratégie pays

Selon un communiqué de presse, ce document servira de cadre de référence pour les interventions de la Banque au cours de la période 2021-2026. Il appuiera la feuille de route gouvernementale 2021–2025 du Togo.



«La stratégie vise à soutenir l’accélération de la transformation structurelle et la diversification de l’économie togolaise afin de créer des emplois décents à forte valeur ajoutée, et à bâtir une résilience socio-économique pour une croissance durable et inclusive », renseigne la Bad. Il s’articule autour des deux domaines prioritaires stratégiques complémentaires suivants : le développement des pôles de croissance inclusive et des politiques d’inclusion sociale ; et, le renforcement de la gouvernance financière et sectorielle.



Selon la même source, le Conseil d’administration de la Bad a salué les réformes structurelles qui ont permis au Togo d’enregistrer une croissance économique soutenue au cours de la dernière décennie (2010-2019), et d’améliorer continuellement la gestion économique et l’environnement des affaires. Les principaux domaines qui ont maintenu ou accéléré cette progression sont les suivants : la gestion macroéconomique et budgétaire ; le renforcement de l’équité dans l’utilisation des ressources publiques et de l’efficacité dans la mobilisation des ressources ; le développement des échanges commerciaux ; et la défense des droits de propriété et la gouvernance fondée sur les règles ainsi que l’impact de ces réformes en matière d’inclusions sociale et d’équité.



La Bad souligne que ces réformes ont permis au gouvernement togolais d’engranger d’importantes progressions dans les évaluations des institutions internationales. Si le Conseil a reconnu que l’avènement de la pandémie de la Covid-19 a contrarié cette dynamique positive de la croissance, il a aussi salué l’orientation prise par le pays, dans le cadre de la feuille de route, d’approfondir les réformes structurelles pour devenir un pôle d’attraction des investisseurs, et d’exploiter significativement son important potentiel agricole à travers le développement des zones de transformation agro-industrielles. Cela pourrait accroître significativement la productivité, et répandre les effets de diffusion des innovations sectorielles et interindustrielles pour sa transformation structurelle.



Par ailleurs, le Conseil d'administration de la Banque a approuvé en ce même jour du 17 décembre 2021, le Projet d’appui à la gouvernance et au développement du secteur privé et un don pour l’appui à la promotion des investissements et au développement des partenariats public privé.



Adou faye



