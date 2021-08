Toilettage et amélioration du cadre de vie: Opération de désencombrement à Ouest-Foire Les opérations de désencombrement des rues et quartiers de Dakar ont repris depuis hier. Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow, a conduit une opération de désencombrement à Ouest-Foire, sur le périmètre qui longe le mur de l’aéroport Léopold Sédar Senghor.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Août 2021 à 09:14 | | 0 commentaire(s)|

L’initiative est de la direction générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique qui travaille à améliorer l’environnement des populations, nous dit "L'As".



D’ailleurs, la direction avait entamé des discussions avec l’association des mécaniciens «Mbolo moy dollé», afin d’enlever les épaves de voitures qui jonchent cet axe, pour mieux élargir la voie et faciliter la circulation des véhicules. Une démarche inclusive saluée par les mécaniciens qui promettent d’accompagner le ministère dans cette dynamique.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos