Tombé d'un car rapide et en réanimation, cet enfant peine à retrouver ses parents Cette Photos a été partagé sur les réseaux sociaux dans l'espoir de retrouver les parents de ce jeune Garçon victime d'un accident. En effet, il est tombé d'un car rapide et a été amené en salle de réanimation le 15 Décembre passé à l'hôpital Principal de Dakar, par les sapeurs-pompiers. Depuis cette date aucune information n'a été obtenu sur lui.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 14:33



