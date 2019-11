Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Tonto Dikeh explique ce qui se passe lorsque l’on couche avec une personne Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 10:24 | | 0 commentaire(s)| L’actrice populaire nigériane, Tonto Dikeh a fait part de ses réflexions sur le sexe, qu’elle décrit comme des "liens de l’âme". Selon l’actrice, chaque fois que vous avez des relations sexuelles avec une personne, vous nouez des liens avec elle.

Tonto a déclaré que les gens se préparent à l’échec lorsqu’ils ont des relations sexuelles occasionnelles. Elle a également ajouté que l’on devient proche avec la personne avec qui l’on couche.



Tonto Dikeh m a écrit sur sa page Instagram:



“Chaque fois que vous avez des relations sexuelles avec une personne, vous nouez des liens avec elle. Les liens de l’âme sont réels. Si vous avez des relations sexuelles occasionnelles avec quelques partenaires ou même un seul et déclarez le faire sans condition …. vous vous trompez lourdement! “



“Deux personnes peuvent décider de faire l’amour simplement pour le plaisir, mais quelque chose se passe à un autre niveau.”



“Le sexe renforce un lien affectif entre eux, qu’ils le veuillent ou non. Une personne, souvent la femme, penserait à créer un attachement et sera blessée à la fin d’une relation informelle. Pourquoi pensez-vous qu’il est si difficile d’abandonner un partenaire qui vous a blessé , qui vous manque de respect et qui vous a peut-être maltraité? Ils vous ont transféré de l’énergie négative et continuent de polluer votre belle âme avec leur énergie toxique!”



“Le sexe est tellement puissant qu’après s’y être engagé, il peut mystérieusement vous faire languir pour une personne que vous n’aimez peut-être pas, c’est un lien de l’âme.



Ma sœur, vous aime-t-il? Vous connaît-il, le connaissez-vous? Combien de temps attendra-t-il si vous arrêtez le sexe avec lui?.

Quelle que soit la force que vous avez, un morceau de lui se trouve toujours en vous, même lorsque vous en avez terminé, vous pourriez avoir des liens avec l’âme et donner une partie de vous à un esprit démoniaque! Ce n’est pas une blague, c’est réel! Vous ne pouvez pas laisser ces esprits tordus, drogués, déséquilibrés chimiquement, mentalement instables être en vous!”



“Arrêtez de donner autant de parties de vous à des hommes qui sont déjà brisés et qui se moquent bien de construire avec vous! Vous demandez comment savoir qu’il est brisé? C’est à cela que sert de faire la cour et d’apprendre à le connaître.



Soeurs, vous devez travailler sur vous avant que Dieu ne vous envoie un homme méritant et digne de vous! Vos nuits peuvent devenir solitaires, mais avec Dieu, vous n’êtes jamais seule. Il est normal de faire une pause et de donner une pause à votre esprit, votre corps et votre âme. Ce n’est qu’alors que vous attirerez l’homme qui saura vous apprécier, apprécier votre beauté et admirer votre incroyable âme! “- Mme Bling”







AFRIKMAG





