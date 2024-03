Top 10 des femmes qui ont un impact positif sur leur communauté : Mamico Coco honorée

Sur le document, on peut « En reconnaissance de son influence positive, de son engagement et de sa créativité exceptionnels. Son impact remarquable au sein de la communauté sénégalaise en tant que Femme D'impact la place parmi les Top 10.



Se réjouissant de cette grande distinction, elle a partagé ce post sur sa page Facebook :

« Si j’ai reçu cette distinction c’est parce que vous m’avez identifié à plusieurs reprises et j’ai été sélectionné parmi le Top 10 des femmes qui ont un impact positif sur leur communauté.

Merci du fond du cœur »



Li youssou Ndour di wakh « Lou me ame yéne le, ni me mél yéneu ko waral wayyy » Dieureudieuf j’aime mon pays Le Sénégal