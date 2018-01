Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Top 10 des footballeurs français les plus chers au monde Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2018 à 14:25 | | 0 commentaire(s)| Le Centre International d’Etude du Sport (CIES) a publié le Top 10 des footballeurs français les plus chers du moment. En tête de ce classement, on retrouve le jeune joueur du PSG et grand espoir du foot, Kylian Mbappé.

Mbappé est estimé à 192,5 millions d’euros, il est le quatrième footballeur le plus cher au monde, en terme de valeur marchande, après Neymar (213M€), Lionel Messi (202,2M€) et Harry Kane (194,7M€).

Ousmane Dembélé est en baisse Le Barça a déboursé 105 millions d’euros pour s’offrir les services d’Ousmane Dembélé. Cependant, le coût de son transfert est en baisse. Son retrait forcé des terrains à cause de sa récente blessure, a fait chuter sa valeur. Selon l’observatoire du football, il serait proche de 95 millions d’euros.

Antoine Griezmann et Paul Pogba ont beaucoup fait parler d’eux en 2016. L’attaquant de l’Atlético comme le milieu de Manchester dépassent les 100 et même tendent vers les 150 millions d’euros, en valeur marchande. Un autre joueur valant plus de 100 millions, est Samuel Umtiti. Cela justifie les angoisses du Barça à son sujet et celui de sa clause libératoire. Le Top 10 des Français les plus chers du moment se ferme par la présence d’un joueur de Ligue 1 : Thomas Lemar de l’AS Monaco, pour la dixième place.

Les 10 footballeurs français les plus chers du moment 10. Thomas Lemar (AS Monaco) = 72,5M€ 9. Anthony Martial (Manchester United) = 82M€ 8. Tiémoué Bakayoko (Chelsea) = 86,3M€ 7. N’Golo Kanté (Chelsea) = 87,4M€ 6. Ousmane Dembélé (FC Barcelone) = 95M€ 5. Alexandre Lacazette (Arsenal) = 97,6M€ 4. Samuel Umtiti (FC Barcelone) = 101,5M€ 3. Paul Pogba (Manchester United) = 147,5M€ 2. Antoine Griezmann (Atlético Madrid) = 150,2M€ 1. Kylian Mbappé (PSG) = 192,5M€



